Macaristan Başbakanı Viktor Orban'dan AB'ye yaptırımları gözden geçirme çağrısı

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa Birliği'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlarının enerji fiyatlarını yüksek tutarak ekonomik rekabet gücünü olumsuz etkilediğini ifade etti. Orban, AB'nin bu yaptırımları yeniden gözden geçirmesi gerektiğini savunarak, "Enerji fiyatlarının her şekilde düşürülmesi gerekiyor. Bu da yaptırımların yeniden gözden geçirilmesi gerektiği anlamına geliyor çünkü mevcut yaptırım politikası altında enerji fiyatları düşmeyecek" dedi.

Orban ayrıca, ABD'li şirketlerin enerji için Avrupa’daki meslektaşlarına kıyasla dörtte bir oranında daha az ödeme yaptığını, bunun da AB ülkeleri için ciddi bir dezavantaj yarattığını belirtti. Macaristan Başbakanı, bu farkın başka yöntemlerle giderilemeyecek kadar büyük bir sorun olduğuna dikkat çekti.

Rusya'dan enerji bağımlılığını azaltmak için Batı Avrupa ülkelerinin yoğun çaba gösterdiği bir dönemde, denize kıyısı olmayan Macaristan, gaz ihtiyacının yüzde 80-85'ini Rusya'dan karşılıyor. Orban, bu durumun ülkesinin enerji politikasında da etkili olduğunu vurguladı.