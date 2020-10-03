Macaristan doktorlar için zam konusunda anlaştı

03 Ekim 2020

Macaristan hükümeti, ülke sağlık sistemini zorlayabilecek olan COVID-19 vakalarında daha fazla artışa hazırlanırken Cumartesi günü doktorlar için önemli bir maaş zammı konusunda Macar Tabip Odası ile anlaştı.

Macaristan'ın yeni COVID-19 vakaları cumartesi günü 1.086 kişi olurken, şimdiye kadarki toplam vaka sayısı 812 ölümle 29 bin 717'ye ulaştı.

Diğer birçok Doğu Avrupa ülkesi gibi, Macaristan da, yerel maaşların Batı Avrupa düzeylerine kıyasla çok düşük olması sebebiyle, doktor ve sağlık çalışanı eksikliğiyle mücadele ediyor.

Macaristan Tabipler Odası Başkanı Gyula Kincses, hükümetin tıp doktorları ve doktorlar için taban maaşlarını mevcut seviyelerin kabaca iki katına çıkaracak doktorlar için önerilen bir maaş düzenlemesini kabul ettiğini söyledi.

Kincses,"En sonunda uğruna mücadele ettiğimiz şeyi, armağan ödemeleri olmadan, uygun maaşlarla bir sağlık sisteminde çalışabileceğimizi ıspatladık" dedi.

Kincses, yaşa ve deneyim seviyesine bağlı olarak, tıp pratisyenlerinin 700 bin ila 800 bin forint kazanacağını, yaşlı doktorların ise 2.4 milyon forint alacağını söyledi.

Kincses'in ocak ayından itibaren önden yükleneceğini söylediği ücret artışları iki yıl içinde uygulanacak ve 2023 yılına kadar yeni kararlaştırılan seviyelere yükselecek.

Macaristan Başbakanı Victor Orban, hükümetinin ücret artışlarıyla ilgili yasayı Pazartesi günü parlamentoya sunacağını ifade ederek, "Hastanelerimiz önümüzdeki yedi ila sekiz ay içinde muazzam bir baskı altına girecek," dedi ve önümüzdeki yılın ikinci yarısından önce bir COVID-19 aşısının beklenmediğini de sözlerine ekledi.

Kincses, tarafların hediye verme uygulamasını kısma kararı verdiklerini ve hem hastaların hem de doktorların tıbbi hizmetler karşılığında bu tür ödemeleri kabul etmeleri durumlarına yönelik için olası cezalar sağladığını söyledi.