Macaristan Rus aşısına onay veren ilk AB ülkesi oldu

Macaristan Ulusal Eczacılık ve Beslenme Enstitüsü, Rusya’nın geliştirdiği Sputnik V aşısını onaylayan ilk AB ülkesi olduğunu açıkladı.

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF), “Macaristan’ın Sputnik V aşısını onayı, aşının klinik test sonuçları ve Macaristan’ın aşı uzmanlarının kapsamlı incelemesi sonucunda verildi” açıklamasını yaptı. RDIF, Avrupa İlaç Ajansı’nın (EMA) aşıyı ve test sonuçlarını incelediğini ve inceleme sonuçlarının kısa süre içinde Sputnik V ekibi ile paylaşılacağını belirtti. Rusya’nın COVID-19 aşısı, Belarus, Sırbistan, Arjantin, Bolivya, Cezayir, Filistin, Venezuela, Paraguay ve Türkmenistan’da onaylandı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) de Rus aşısına acil kullanım onayı verildiğini açıkladı. Sputnik V, BAE sağlık yetkilileri tarafından onaylanan üçüncü aşı oldu. Bae Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Araştırma sonuçları Sputnik V aşısının virüse karşı güçlü antikorlar ürettiğini, güvenli olduğunu ve uluslararası standartlara uygun olduğunu gösteriyor” denildi.

Filipinler ise, Moderna ile 20 milyon doz için bir aşı anlaşması imzalayacağını açıkladı.