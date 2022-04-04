Macaristan seçimleri nasıl sonuçlandı?

Macaristan seçimler pazar günü yapıladı ve sandıktan 12 yıldır kesintisiz iktidarda olan Viktor Orban büyük bir zafer kazandı. Resmi olmayan sonuçlara göre FİDESZ-Hristiyan Demokrat İttifakı 199 sandalyeli parlamentoda 135 milletvekili kazandı. Böylece parlamentoda üçte ikilik çoğunluğa sahip oldu.

Diğer yandan altı muhalefet partisinin oluşturduğu muhalifler ise bekledikleri desteği göremedi. Muhalefet ittifakı parlamentoda 56 sandalyenin sahibi oldu.

Viktor Orban kimdir?

Macaristan'da bir kez daha seçimi kazanarak iktidarını sürdüren Viktor Orban, 31 Mayıs 1963 tarihinde Segeşvahervar'da doğdu. 1987 yılında Eötvös Lorand Üniversitesi'nde gördüğü hukuk eğitimini tamamladı. Pembroke Koleji'nde kısa bir süre politika eğitimi gören Orban, 1989 devrimleri öncesinde yeniden Macaristan'a döndü ve Macar Yurttaş Birliği adlı öğrenci oluşumuna katıldı.

1989'da Macar devrimi ve şehitleri anma etkinliğinde Sovyetleri Macaristan'dan çekilmeye davet etmesi ile yurt çapında tanınmaya başladı. Orban yönetimindeki FİDESZ ise klasik liberal ve pro-Avrupacılık ideolojilerinden çıkarak merkez sağ ve muhafazakarlık çigisine kaymaya başladı.

Devrimin ardından Macaristan'da yapılan ilk seçimlerde milletvekili seçilen Viktor Orban, 1998 seçimlerinde ise FİDESZ ile parlamentodaki çoğunluğu elde etti ve başbakan oldu. 2002 ve 2006 genel seçimlerinin sonuçlarına göre muhalefette kalan Orban, 2010'da ise ezici bir çoğunlukla kazandı.

30 Mart 1988'de kurulan Fidesz'in (Mac. Fiatal Demokraták Szövetsége, “Genç Demokrat İttifakı”) kurucu üyelerinden biri olan Orbán, Fidesz'in ilk sözcüsü olarak siyasal kariyerine başladı. Fidesz'in kurucuları ve ilk üyeleri, Viktor Orbán da dahil olmak üzere, komünist rejime muhalif olan Bibó István Koleji öğrencileriydi. Bu kolejde Orbán, sosyal bilimler dergisi Századvég'i (‘Yüzyılın Sonu’) çıkarttı.

1989'da Budapeşte'deki Kahramanlar Meydanı'nda, Imre Nagy ve bastırılan Macar Devrimi sonrasında komünist rejim tarafından idam edilen devrimcileri anma töreninde Orban siyasal bir konuşma gerçekleştirdi. Konuşmasında, Macaristan Halk Cumhuriyeti'ndeki Kızıl Ordu birliklerinin geri çekilmesini ve serbest seçilerin yapılması için çağrıda bulundu. 1989 yazında, Macaristan Halk Cumhuriyeti'nin ve tek partili komünist rejimin lağvedilmesinin ardından düzenlenen ve yeni demokratik düzenin nasıl olacağına dair tartışmaların yapıldığı Yuvarlak Masa Görüşmeleri'ne, Fidesz'i temsilen, László Kövér ile birlikte bu görüşmelere katılmıştır.

1990 genel seçimlerinde partisinin Pest şehrinden milletvekili seçildi. Fidesz'in parlamentodaki grup başkanı olarak atandı ve bu görevine Mayıs 1993'e kadar devam etti. 18 Nisan 1993 tarihinde, Orbán, kurulduğu günden bu yana ortak bir kurulca yönetilen Fidesz'in yapısının değiştirilmesiyle ilk ve tek başkanı seçildi. Kendisinin liderliği altında, Fidesz yavaş yavaş özgürlükçü bir öğrenci kolektifinden, merkez sağ bir halk partisine dönüştü.

Muhafazakâr bir çizgiye kayış, parti üyeleri arasında ciddi bir bölünmeye sebep oldu. Péter Molnár, Gábor Fodor ve Zsuzsanna Szelényi gibi önemli figürler de dahil olmak üzere, bazı üyeleri partiden ayrıldı ve liberal partiye katıldılar.

1994 genel seçimlerinde Fidesz zar zor %5 barajını aşabildi. Bu seçimde Orbán Fejér kentinden milletvekili seçilerek parlamentoya girdi. 1994-1998 yılları arasında Avrupa Entegrasyon İşleri Komitesinin başkanlığını yaptı.

Bu dönemde merkez sağın baskın partisi Macar Demokrat Forumu (MDF) güç kaybederken, Fidesz ciddi bir destek toplamaya başlayarak merkez sağdaki boşluğu doldurmaya başladı.

1992 yılının Eylül ayında, Orbán, Liberal Enternasyonal'in başkan yardımcılığına seçildi. Ancak Kasım 2000'de Fidesz, Liberal Enternasyonal'den ayrıldı ve muhafazakâr enternasyonal olan Avrupa Halk Partisi'ne katıldı.