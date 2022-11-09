Macaristan, tavan fiyat uyguladığı temel gıda ürünlerini genişletti

Macaristan'da tavan fiyat uygulanan temel gıda ürünlerinin kapsamı genişletildi. Devlet Bakanı Gergely Gulyas, düzenlediği haftalık basın toplantısında, geçen yıl yürürlüğe giren akaryakıt ve temel gıda maddelerine tavan fiyat uygulamasının kapsamının genişletilerek patates ve yumurtanın da eklendiğini söyledi.

Hükümetin attığı bu adımla yumurtanın yüzde 25, patatesin ise yüzde 10 ucuzlayacağını kaydeden Gulyas, bunun da enflasyona yüzde 0,1-0,2 etkisi olacağını ifade etti.

Macaristan ekonomisin yüksek enflasyonla mücadele ettiğini belirten Gulyas, enerji fiyatlarında yaşanan artışların gıda fiyatlarını da etkilediğini söyledi.

Enflasyonun ekimde yüzde 21'e ulaştığı Macaristan'da, akaryakıtın yanı sıra un, şeker, ayçiçeği yağı, domuz eti ve süte tavan fiyat uygulanıyor.