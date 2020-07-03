Macaristan, Türkiye'yi güvenli ülkeler listesine aldı

03 Temmuz 2020

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yeni tip koronavirüs (COVID-19) sürecinde Türkiye'nin güvenli ülke olduğunu ülkelerin açıkladığını belirterek, "Macaristan Dışişleri Bakanı da beni arayarak, Türkiye'yi güvenli ülkeler listesi içinde tuttuklarını ve Türkiye'den dönecek Macar turistlere 14 günlük karantina uygulamayacaklarını söyledi. AB'nin kararına rağmen." dedi.

Çavuşoğlu, Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde, normalleşme sürecinde kente gelen ilk konuk bakan olan Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile "Türkiye-Ukrayna Ortak Stratejik Planlama Grubu 8'inci Toplantısı"nın ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Çavuşoğlu, toplantıda, İngiltere'nin seyahat uyarısını kaldırdığı 59 ülkeyi açıkladığını, Türkiye'nin de bunların içinde olduğunu söyledi.

Her ülkenin kendi vatandaşının sağlığını düşünmek zorunda olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "Objektif kriterler ortaya konulduğu zaman Türkiye'nin güvenli ülke olduğunu ülkeler açıklıyor. Macaristan Dışişleri Bakanı da beni arayarak, Türkiye'yi güvenli ülkeler listesi içinde tuttuklarını ve Türkiye'den dönecek Macar turistlere 14 günlük karantina uygulamayacaklarını söyledi. AB'nin kararına rağmen." ifadelerini kullandı.

"Ticaretimizi neden 10 milyar dolara çıkarmayalım"

Çavuşoğlu, Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirlerinin esnetilmesiyle normalleşme sürecinde kente gelen ilk konuk bakan olan Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile "Türkiye-Ukrayna Ortak Stratejik Planlama Grubu 8. Toplantısı"nın ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, iki ülkenin sadece komşu değil, stratejik bir ortak olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanları arasında da, yakın dostluğun yanı sıra yakın iş birliğinin olduğunu aktaran Çavuşoğlu, bu doğrultuda Türkiye-Ukrayna Ortak Stratejik Planlama Grubu zirvesi gerçekleştirildiğini bildirdi.

Dışişleri Bakanları olarak kendilerinin de zirvenin takibini yaptıklarını, gündeme gelen konuları ele aldıklarını anlatan Çavuşoğlu, baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Sadece yapılanları gözden geçirmediklerini, bundan sonra atılacak adımları da değerlendirdiklerini belirten Çavuşoğlu, ikili ticaretin artması, COVID-19 sonrasında neler yapılması gerektiği konularını da ele aldıklarını kaydetti.

İleriki günlerde Dışişleri Bakanları ve Ticaret Bakanları olarak bir toplantı yapmayı öngördüklerine değinen Çavuşoğlu, "5 milyar dolara yaklaşan ticaretimizi neden 10 milyar dolara çıkarmayalım, bunu çıkaracak potansiyelimiz var." dedi.

Çavuşoğlu, Ukrayna'da yatırım yapan Türk firmaların olduğunu, daha fazla yatırım yapmaları yönünde de teşvik edeceklerini söyledi.