Macaristan, Ukrayna’yı elektriğini kesmekle tehdit etti

Rusya’dan Avrupa’ya petrol taşıyan Druzhba hattına saldırı iddiası sonrası Macaristan’a petrol akışı durdu. Budapeşte, Ukrayna’yı suçlayarak elektriği kesme tehdidinde bulundu.

Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, saldırının ardından Macaristan’a Rus petrolü akışının durduğunu belirterek, “Ukrayna, Macaristan’a giden petrol boru hattına yine saldırdı ve ülkemize petrol tedarikinin durmasına yol açtı. Bu, enerji güvenliğimize yönelik çirkin ve kabul edilemez bir saldırıdır” dedi.

Szijjarto, Rusya Enerji Bakan Yardımcısı Pavel Sorokin ile görüştüğünü aktararak, Rus uzmanların trafo istasyonunu yeniden devreye almak için çalıştığını, ancak sevkiyatın ne zaman başlayacağının henüz belli olmadığını ifade etti.

“Brüksel ve Kiev, Macaristan’ı savaşa sokmak istiyor”

Szijjarto, “Brüksel ve Kiev, üç buçuk yıldır Macaristan’ı Ukrayna’daki savaşa çekmeye çalışıyor. Enerji güvenliğimize yönelik saldırılar da bu amaca hizmet ediyor. Açık konuşayım; bu savaş bizim savaşımız değil ve biz iktidarda olduğumuz sürece Macaristan bu savaşın dışında kalacak. Ukraynalı karar alıcıları uyarmak istiyorum: Macaristan’dan tedarik edilen elektrik, ülkenizin enerji ihtiyacında hayati bir rol oynuyor” dedi.

Kiev’den yanıt: Şikayetin adresi Moskova

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ise saldırıya ilişkin iddiayı ne doğruladı ne de yalanladı.

Sybiha sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Bu savaşı başlatan ve bitirmeyi reddeden Ukrayna değil, Rusya’dır. Macaristan’a yıllardır Rusya’nın güvenilmez bir ortak olduğu söyleniyor. Buna rağmen Macaristan, Rusya’ya bağımlı kalmak için her türlü çabayı gösteriyor” ifadelerini kullandı.