Macaristan ve Sırbistan’da halk sandık başında

Macaristan halkı, Ulusal Meclisin yeni üyelerini belirlemek ve referandum için sandık başına gitti. Yaklaşık 9,7 milyonluk nüfusa sahip ülkede 8 milyon 200 bin seçmen, hükümeti belirlemek ve referandum için oy kullanmaya başladı. Yerel saatle 06.00'da başlayan oy verme işlemi 19.00'a kadar devam edecek.

Toplam 199 sandalyeli Macaristan Parlamentosunda 106 milletvekilli, en çok oy alan adayın kazandığı dar bölge sistemine göre belirleniyor.

Dar bölge sisteminde, ilk turda en yüksek oyu alan aday milletvekili oluyor. Geri kalan 93 milletvekili ise partilerin listesinden oy oranına göre belirleniyor.

Halk, referandum için de oy kullanıyor

Seçmenler ayrıca, muhalefet tarafından "homofobik yasa", hükümet tarafından ise "çocukları koruma yasası" olarak nitelendirilen ve birçok Avrupa Birliği (AB) ülkesinin sert tepki gösterdiği, 18 yaşından küçükleri eş cinselliğe ve cinsiyet değişikliğine "teşvik etmeyi" yasaklayan yasal düzenlemeye ilişkin referandumda oy kullanıyor.

Sırbistan’da sandıklar 20.00’de kapanıyor

Öte yandan Sırbistan’da da halk yerel, parlamento ve cumhurbaşkanı seçimleri için oy kullanıyor.

Sırbistan Cumhuriyet Seçim Komisyonu, yerel saatle 07.00’de açılan sandıkların saat 20.00’de kapanacağını açıkladı.

Sırbistan halkı, daha iyi bir gelecek ve gençler için istihdam alanlarının oluşturulması bakımından bu seçime büyük önem veriyor.

Nüfusun 6 milyon 908 bin olduğu Sırbistan'da seçmen sayısı, yurt dışındaki Sırp vatandaşları ile 6 milyon 500 bin.

Seçimde, cumhurbaşkanı ve 250 sandalyeli parlamentonun üyelerinin yanı sıra 12 belediye ve Belgrad dahil olmak üzere iki şehirde yerel yönetimler belirlenecek.

Seçimler için Sırbistan dışında, Bosna Hersek ve Karadağ’da Sırplar oy kullanabilecek, Kosovalı Sırpların ise Kosova’da oy kullanılmasına izin verilmeyecek.