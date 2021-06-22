Macaristan yaklaşık 10 yıl sonra faizleri artırdı

MNB tarafından yapılan açıklamada, yüzde 0,60 olan politika faizi, alınan 30 baz puanlık artış kararıyla yüzde 0,90'a yükseldi.

MNB Başkanı György Matolcsy, faiz kararının oy birliği ile alındığını ve enflasyon sürdürülebilir bir aralığa düşene kadar faiz oranlarının artırılacağını açıkladı. MNB, ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 6.2, 2022'de 5.5 ve 2023'te ise yüzde 35 büyüyeceğini öngörüyor.

MNB en son 2011 aralık ayında faizleri artırma kararı almıştı.