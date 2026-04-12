Macaristan seçimlerini kim kazandı? Macarsitan'da hangi parti önde? Macaristan'da Peter Magyar önde mi? Viktor Orban kaç oy aldı?

Macaristan'da, 199 milletvekilinin belirleneceği genel seçimlerde oy verme işlemi sona erdi.

Sabah yerel saatle 06.00'da başlayan oy verme işlemi, saat 19.00 itibarıyla tamamlandı.

Macaristan Ulusal Seçim Ofisi'nin (NVI) verilerine göre saat 17.00 itibarıyla seçime katılım oranı yüzde 74,23’e ulaştı. 2022 genel seçimlerinde aynı saatte ölçülen katılım oranı ise yüzde 62,9 olarak açıklanmıştı.

Macaristan Ulusal Seçim Ofisinin (NVI) verilerine göre sandıkların yaklaşık yarısı açıldı.

İlk sonuçlara göre Tisza yüzde 52 ile öndeyken Başbakan Viktor Orban'ın liderliğindeki Fidesz yüzde 39'da kaldı.

Oyların yaklaşık yarısının sayıldığı ilk sonuçlara göre 199 sandalyeli Meclisin 136 sandalyesini Magyar liderliğindeki Tisza partisi kazanıyor. Fidesz 56 sandalyede kalırken seçim barajını aşarak meclise girmesi beklenen üçüncü parti Mi Hazank 7 milletvekili elde ediyor.

Mecliste en az 100 milletvekiline ulaşan parti veya liste, hükümeti kurabilecek. Anayasal çoğunluk için ise 133 sandalye gerekiyor.

Orban'dan tebrik

Başbakan Orban düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Seçim sonucunun net ve acı olduğunun açık olduğunu belirten Orban, “Seçmenler bize ülkeyi yönetme sorumluluğunu ve imkanını vermedi. Kazanan partiyi tebrik ettim.” dedi.

Orban, “Muhalefette de olsak Macar ulusuna ve vatanımıza hizmet etmeye devam edeceğiz.” diye konuştu.

Magyar'dan ilk açıklama

Avrupa Birliği liderlerinden tebrik mesajları yağmaya başlarken, Magyar yaptığı ilk açıklamada, "Bugün sadece bir seçim kazanmadık, Macaristan’ın geleceğini ve Avrupa ile olan bağlarını yeniden inşa ettik" ifadelerini kullandı.

Ursula von der Leyen: Macaristan Avrupa'yı seçti

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Bu gece Avrupa’nın kalbi Macaristan’da daha güçlü atıyor. Macaristan Avrupa’yı seçti. Avrupa da her zaman Macaristan’ı seçti. Birlikte daha güçlüyüz. Bir ülke yeniden Avrupa yoluna dönüyor. Birlik daha da güçleniyor”

Peter Magyar Kimdir?

16 Mart 1981 Budapeşte doğumlu olan Peter Magyar, muhafazakar ve hukukçu bir aileden geliyor. Eski Adalet Bakanı Judit Varga’nın eski eşi olan Magyar, kariyerinin büyük bölümünde Fidesz hükümetlerinde bürokrat ve diplomat olarak görev aldı.

Ancak 2024 yılında yaşanan "başkanlık affı skandalı" sonrası hükümetle iplerini koparan Magyar, kısa sürede kurduğu Saygı ve Özgürlük Partisi (Tisza) ile Orban’ın en büyük kabusu haline geldi. Magyar’ın başarısının arkasındaki temel nedenler ise şunlar:

İçeriden Bilgi: Yolsuzluk iddialarını sistemin kalbinden gelen bir isim olarak dile getirmesi.

Merkez Sağ Kimliği: Eski muhalefetin aksine, Orban’ın muhafazakar tabanına da hitap edebilmesi.

Dijital Seferberlik: Sosyal medyayı ve genç kitleyi kusursuz bir SEO ve iletişim stratejisiyle arkasına alması.