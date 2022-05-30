Macaristan'dan AB'ye sert eleştiri: Enerji çocuk oyuncağı değil

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Rusya'ya yönelik 6'ncı yaptırım paketi hakkında bir anlaşma olmadığını, AB Komisyonu'nun sorumsuz davranışı nedeniyle zor durumda kaldıklarını söyledi.

Orban, Brüksel'de gerçekleştirilecek AB Liderler Zirvesi girişinde basına açıklamalarda bulundu.

Rusya'ya yönelik yeni yaptırım paketi konusunda üye ülkeler arasında bir uzlaşı sağlanmadığına işaret eden Orban, "AB Komisyonu'nun sorumsuz davranışı nedeniyle zor bir durumdayız." dedi.

Orban, Komisyonun enerji konusunda bir yaptırım teklifi hazırlamadan önce üye ülkelerle görüşmesi gerektiğini vurguladı.

"Bu noktada bir anlaşma yok" diyen Orban, AB Komisyonu'nun Rusya'ya petrol ambargosu teklifini bir anda ortaya attığını anlattı.

Orban, "Enerji çocuk oyuncağı değil, ciddi bir konu." ifadesini kullandı.

Enerji güvenliği konusundaki sorunlara çözüm getirilmesi halinde 6'ncı yaptırım paketine destek verebileceklerini belirten Orban, boru hatlarından taşınan petrolün yaptırım paketi dışına çıkarılmasının kötü bir çözüm olmadığını söyledi.

Orban, petrol boru hattında bir sorun olması halinde Rus petrolünü deniz yoluyla alabilmek için garantiler istediklerini de sözlerine ekledi.