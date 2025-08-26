Macaristan’dan sonra Slovakya da Ukrayna’yı uyardı: Druzhba boru hattını rahat bırakın

Slovakya, Ukrayna’yı Druzhba petrol boru hattına yönelik saldırılardan kaçınması konusunda uyardı. Dışişleri Bakanı Juraj Blanar, geçtiğimiz günlerde Ukraynalı yetkililerle yaptığı görüşmelerde kritik enerji altyapısının korunmasının önemini vurguladı.

Slovak medyasında yer alan açıklamasında Blanar, “Bu saldırılar sadece Slovakya’ya değil, Ukrayna’ya da zarar veriyor” ifadelerini kullandı.

Druzhba hattı saldırıların hedefi olmuştu

Rus petrolünü Macaristan ve Slovakya’ya taşıyan Druzhba boru hattı geçtiğimiz haftalarda saldırıya uğramış, bu nedenle her iki ülkeye sevkiyat geçici olarak askıya alınmıştı.

Kesinti, Bratislava yönetiminde ciddi endişe yaratırken, hükümet enerji güvenliği konusunda alarma geçti.

Slovakya’dan sert tepki

Cumhurbaşkanı Peter Pellegrini ve üst düzey hükümet yetkilileri de Blanar’ın uyarılarını yineleyerek Kiev’i eleştirdi.

Slovakya yönetimi, Ukrayna’nın bu tür saldırılarla yalnızca bölgesel enerji akışını değil, ekonomik istikrarı da tehlikeye attığını vurguladı.

Son gelişmeler, Kiev ile bazı Avrupalı müttefikleri arasında çatışmanın enerji altyapısı üzerindeki etkilerine dair artan gerilimi bir kez daha gözler önüne serdi.