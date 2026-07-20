Macaristan'ın yeni cumhurbaşkanı bir satranç şampiyonu olabilir

Macaristan'da cumhurbaşkanlığı için dikkat çeken bir isim öne çıktı. Başbakan Peter Magyar, dünyanın en başarılı kadın satranç oyuncularından Judit Polgar'ı cumhurbaşkanlığına aday göstermek istediğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Magyar, ülkenin birlik ve beraberliği temsil edecek, tüm Macarların gurur duyabileceği bir cumhurbaşkanına ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanlığının bir makamdan çok, en üst düzey kamu hizmeti olduğunu vurgulayan Magyar, Polgar ile görüşerek görevi üstlenmeye hazır olup olmadığını soracağını ifade etti. Magyar, Judit Polgar'ın sadece satranç başarılarıyla değil, dürüstlüğü, çalışkanlığı ve bağımsız duruşuyla da toplumda saygın bir yere sahip olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı seçimi için süreç başladı

Macaristan'da cumhurbaşkanlığı süreci, Başbakan Peter Magyar'ın göreve geldikten sonra Cumhurbaşkanı Tamas Sulyok'u istifaya çağırmasıyla başlamıştı. Magyar, Sulyok'u eski Başbakan Viktor Orban'a yakın olmakla eleştirirken, istifa etmemesi halinde anayasa değişikliği yapılacağını açıklamıştı.

Parlamento, 13 Temmuz'da Sulyok'un görev süresini sona erdiren anayasa değişikliğini kabul etti. Cumhurbaşkanı Sulyok da düzenlemeyi 18 Temmuz'da imzaladı. Anayasa değişikliğinin yürürlüğe girmesiyle birlikte parlamentonun 30 gün içinde yeni cumhurbaşkanını seçmesi bekleniyor. Gözler şimdi, Judit Polgar'ın adaylık teklifini kabul edip etmeyeceğine çevrilmiş durumda.

26 yıl boyunca zirvedeydi

Polgar, 26 yıl boyunca kadınlar dünya sıralamasında zirvede yer almış, ayrıca genel dünya sıralamasında ilk 10'a giren ilk kadın satranç oyuncusu olarak tarihe geçmişti.