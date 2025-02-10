Macron açıkladı! Fransa'dan yapay zeka için dev yatırım

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Paris’te düzenlenecek olan uluslararası Yapay Zeka Eylem Zirvesi öncesinde France 2 televizyonuna röportaj verdi. Macron buradaki konuşmasında ülkesinin gelecek yıllarda yapay zeka alanına 109 milyar euro yatırım yapacağını belirterek, bu yatırımın ABD'nin Stargate projesiyle "eş değer" olacağını ifade etti.

Eğitim alanında düzenlemeler

Yapay zeka alanında küresel bir düzenleme oluşturulmasını isteyen Macron, Fransa'nın bu alandaki ilerlemelere katılma amacını vurguladı. Ayrıca, ülkede yapay zeka alanında eğitim gören gençlerin sayısının şu anda 40 bin olduğunu ve bu sayının 100 bine çıkarılacağını dile getirdi.

Fransa'nın başkenti Paris'teki Grand Palais’de bugün başlayıp yarın sona erecek olan Yapay Zeka Eylem Zirvesi’ne çok sayıda devlet başkanı, bakan ve teknoloji şirketlerinden temsilciler katılacak.