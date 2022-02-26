Macron: Bu savaş beraberinde gelen tüm krizlerin kalıcı sonuçları olacak

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları devam ederken, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Rusya-Ukrayna krizi ile ilgili yaptığı açıklamada, “Size bu sabah söyleyebileceğim bir şey varsa, o da bu savaşın süreceğidir. Bu kriz sürecek, bu savaş sürecek ve beraberinde gelen tüm krizlerin kalıcı sonuçları olacak.” diyerek, “Hazırlıklı olmalıyız.” çağrısında bulundu.

“Savaş Avrupa’ya döndü”

Macron, savaşın yönünün Avrupa’ya döndüğünü de belirterek, “Bunu Başkan Putin tek taraflı olarak seçti. Trajik bir insani durum yaşanıyor. Direnen Ukrayna halkının yanında direnen bir Avrupa var." dedi.

Romanya'ya 500 asker ve Estonya'ya 4 savaş uçağı gönderecek

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından Fransa, NATO çerçevesinde Romanya'ya 500 asker ve Estonya'ya Mirage 2000 modeli 4 savaş uçağı gönderecek.

Fransa Genelkurmay Başkanı Thierry Burkhard yaptığı açıklamada, NATO'nun Romanya'daki varlığını güçlendirmeye karar verdiğini belirtti.

Romanya'ya 500 asker ve zırhlı araçlar göndereceklerini ifade eden Burkhard, Ukrayna'daki "savaş durumu" nedeniyle Estonya'daki askeri varlığın sürdürülmesine karar verildiğini, bu ülkede 200-250 askerin bulundurulacağını kaydetti.

Burkhard, Estonya'ya Mirage 2000 modeli 4 savaş uçağı göndereceklerini aktardı. (İHA-AA)