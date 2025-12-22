Macron duyurdu: Fransa'dan 10 milyar Euro'luk yeni uçak gemisi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında Abu Dabi'de bulunan Fransız askeri üssünde, Fransa'nın yeni uçak gemisi projesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Macron, projenin "Fransız ulusunun gücünün göstergesi" olacağını belirterek, askeri programlama yasaları çerçevesinde yapılan ayrıntılı değerlendirmelerin ardından Fransa'nın "yeni bir uçak gemisi ile donatılmasına" karar verildiğini söyledi.

Maliyeti yaklaşık 10 milyar Euro

Macron, konuşmasında caydırıcılığa dikkat çekerek, "korkutabilmek için güçlü olmak gerektiğini" vurguladı. Nükleer kapasiteli olması planlanan yeni uçak gemisinin maliyetinin yaklaşık 10 milyar Euro olacağı ve 2038 yılında hizmete girmesinin hedeflendiği ifade edildi.

Fransız basınında yer alan bilgilere göre, yeni uçak gemisi mevcut Charles de Gaulle'e kıyasla daha büyük olacak; yaklaşık 300 metre uzunluğa ve 80 bin ton ağırlığa sahip olacak şekilde tasarlanacak.