Macron G7'yi işaret etti: Gençlere sosyal medya yasağı gündeme getirilecek

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bu yıl üstleneceği G7 dönem başkanlığında önceliklerinden birinin çocukları sosyal medya ve yapay zekanın olası zararlı etkilerinden korumak olacağını açıkladı.

Hindistan Yapay Zeka Zirvesi'nde konuşan Macron, "Çocuklarımızın gerçek dünyada yasak olan şeylere çevrimiçi ortamda maruz kalmaları için hiçbir neden yok" dedi. Macron, Fransa'nın G7 başkanlığı sürecinde çocukların dijital istismara karşı korunmasının ana gündem maddelerinden biri olacağını vurguladı.

"İstekli ülkeler koalisyonuna ihtiyaç var"

Macron, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'ye de çağrıda bulunarak, "Yeni bir istekli ülkeler koalisyonuna ihtiyaç var. Sayın Başbakan, bu kulübe katılacağınızı biliyorum. Bu, çocukları ve gençleri korumak için harika bir haber" ifadelerini kullandı. Hindistan'ın sosyal medya platformlarıyla yaşa dayalı sınırlamalar konusunda temas halinde olduğu belirtiliyor.

Fransa'da 15 yaş altındaki çocukların sosyal medya kullanımına yönelik kısıtlamalar için süreç başlatılmış durumda. İngiltere ve Almanya gibi bazı Avrupa ülkeleri de benzer düzenlemeleri gündemine almış bulunuyor.