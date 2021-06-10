Macron NATO zirvesinden önce Erdoğan ile görüşecek

Paris'te gazetecilerin sorularını yanıtlayan Macron, Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemleriyle ilgili "Aynı kuruluşun üyesiyken, ortak kullanıma izin vermeyen ekipman alamayız, inşa ettiğimiz koalisyonun çıkarlarına aykırı tek taraflı operasyonlara girişemeyiz" diye konuştu.

Macron iki tarafın "büyük görüş ayrılıkları" olduğunu da belirtirken "ancak konuşmaya devam etmeliyiz" diye de ekledi.

Macron daha önceki bir açıklamasında "Ankara'nın uluslararası arenadaki tek taraflı hamlelerinin ve Rusya'da hava savunma sistemi satın almasının NATO'nun beyin ölümüne katkıda bulunduğunu söylemişti.