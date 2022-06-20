Macron, parlamentoda çoğunluğu kaybetti

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dün ikinci turu gerçekleştirilen parlamento seçimlerinde çoğunluğu kaybetti.

Macron'un muhalefetteki diğer partiler ile anlaşamaması durumunda yenilgi hükümeti iş yapamaz duruma getirebilir.

Emeklilik yaşını yükseltmek ve Avrupa Birliği (AB) entegrasyonunu daha da artırma politikalarıyla seçmenin karşısına çıkan Macron'un merkez koalisyonu Ensemble, çoğunluğu kaybetse de seçimlerde en çok sandalyeyi aldı.

Aşırı sağ Marine Le Pen'in önderliğindeki National Rally mecliste bugüne kadar ki en yüksek vekil sayısına ulaşırken, solda Jean-Luc Melenchon'un öncülüğündeki Nupes koalisyonu ise en büyük muhalefet bloğunu oluşturacak.

Fransa'da 1988'den beri yeni seçilen bir cumhurbaşkanı parlamentoda çoğunluğu kaybetmemişti.

Siyasette nadir karşılaşılan bu tablo karşısında Macron'un koalisyonu genişletme, azınlık hükümeti kurma veya parlamentodan yasa geçiremez hale gelirse tekrar seçimlere gitme seçenekleri bulunuyor.