Macron, Putin ve Zelenskiy ile görüştü

Fransa’daki Elysee Sarayı’ndan yapılan açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 1.5 saat süren bir telefonda görüşmesi gerçekleştirdiği duyuruldu.

İki lider, Rusya’nın Ukrayna'ya saldırılarına başlamasından bu yana 3’üncü kez görüşme gerçekleştirmiş oldu.

Elysee Sarayı ayrıca, Macron’un Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile de telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini açıkladı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bu sabah yaptığı açıklamada Rusya'nın Fransa'nın Ukrayna'daki savaşı sona erdirme çabalarını "hoş karşılayacağını" söylemişti.