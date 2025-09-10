Macron: Rus İHA’larının Polonya hava sahasına girmesi kabul edilemez

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna’ya yönelik saldırılar sırasında Rusya’ya ait insansız hava araçlarının (İHA) Polonya hava sahasına girmesini sert sözlerle kınadı.

Macron, yaptığı açıklamada bu durumu “kabul edilemez” olarak nitelendirirken, Fransa’nın ve NATO müttefiklerinin güvenliği konusunda taviz verilmeyeceğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Macron ayrıca, konuyla ilgili olarak NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile yakın zamanda görüşeceğini duyurdu. “Müttefiklerin güvenliği kırmızı çizgimizdir” diyen Macron, Rusya’nın saldırılarının yalnızca Ukrayna’yı değil, NATO’nun doğu kanadındaki istikrarı da tehdit ettiğini ifade etti.