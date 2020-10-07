07 Ekim 2020

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, günlük koronavirüs (COVID-19) vaka sayılarındaki rekor artışın ardından salgına karşı daha fazla kısıtlayıcı tedbirin alınması gerektiğini belirtti.

Macron, Alex fırtınasının etkili olduğu, ülkenin güneydoğusundaki Saint-Martin-Vesubie semtine gerçekleştirdiği ziyarette, salgın ve fırtınanın sebep olduğu hasarlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Virüsün ülkede birkaç haftadır daha hızlı şekilde yayıldığını ifade eden Macron, "Salgına karşı daha fazla kısıtlayıcı tedbir alınmalı." dedi.

Macron, COVID-19'la mücadelede, stratejilerden birinin de Fransızların sorumluluk bilinciyle hareket etmelerini sağlamak olduğunu belirtti.

Alex fırtınasında hayatını kaybedenlerin sayısının 5'e yükseldiğini bildiren Macron, güneydoğu bölgesinde maddi hasarların oluştuğu yerlerin yeniden inşa edilmesi için birkaç aya ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Macron, bu bölgenin aynı şekilde yeniden inşa edilemeyeceğini ve burada değişikliklerin yapılabileceğini sözlerine ekledi.