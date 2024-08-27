Macron, sol ittifakın adayı Castets'i atamayı reddetti! Fransa'da hükümet kurulamıyor...

Geçen hafta parti liderleri ve parlamentodaki siyasi grupların temsilcilerini Elysee Sarayı'nda ağırlayarak yeniden başlatan Macron, seçim sonuçlarını yok saymakla suçlanıyor. Erken genel seçimlerde en fazla sandalyenin sahibi olan Yeni Halk Cephesi'nin (NFP) başı çektiği bir hükümetin kurulmasına izin vermemesi ile tepki toplayan Macron, 'istikrarlı ve kapsayıcı çoğunluk' hükümeti kurmak için müzakerelerin sürdürüleceğini duyururken, sol ittifak, Macron'ın bu dışlayıcı tavrına tepki gösteriyor.

Macron, solun azınlık hükümetine sıcak bakmıyor

Meclisin en büyük siyasi grubu olarak hükümet kurma yetkisinin kendilerine verilmesini bekleyen sol ittifak, Macron’un solun ortak başbakan adayı Lucie Castets’i göz ardı eden tutumunu "demokratik darbe" olarak nitelendirdi ve sert dille eleştirdi.

Elysee Sarayı'ndan dün yapılan açıklamaya göre Macron, hükümet müzakerelerinin ikinci raundunu başlatacağını duyurarak, NFP ittifakının en büyük partisi aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa’yı (LFI) dışlayarak, ittifakın geri kalan sol partilerine "meclisteki diğer siyasi partilerle işbirliği" çağrısı yaptı.

2022 seçimlerinden bugüne, 246 sandalyelik nispi çoğunlukla ülkeyi yöneten ve gensoru önergeleri ile yıpranan bir hükümete sahip olan Macron’un, kaybettiği seçimlerin ardından yine kendi meclis ittifakı etrafında, merkez sol partilerin desteğini almaya çalıştığı bir hükümet kurmak istemesi eleştirileri de beraberinde getirdi.

Sol ittifaktan sert tepki

Macron’un daha önceki seçimlerde de hedef aldığı aşırı solcu LFI’yı tablo dışı bırakarak sol ittifakı bölme girişimine karşılık, LFI'nın önde gelen isimleri, "seçim sonuçlarını görmezden geldiği için demokrasi karşıtı darbe" yapmakla suçladıkları cumhurbaşkanının azledilmesi için yasal süreç başlatacaklarını duyurdu.

Sol ittifakın başbakan adayı Castets, Macron’un kendisine hükümete başkanlık etme görevi vermemesine ilişkin, "Demokrasinin Cumhurbaşkanı gözünde değeri yok." ifadesini kullandı. Castets, Macron’un "gücü" elinde tutmak istemesine ilişkin, "Hem cumhurbaşkanı, hem başbakan hem de parti başkanı olmak isteyen bir cumhurbaşkanı ile karşı karşıya" olduklarını söyledi.

Hükümet kurma müzakerelerine katılım azalıyor

Solcu ittifakta yer alan Yeşiller partisinin (EELV) lideri Marine Tondelier, seçim galibiyetine rağmen sol ittifaka hükümet kurma görevi verilmemesine yönelik değerlendirmesinde "Seçimleri çaldırıyoruz" dedi. Öte yandan Sosyalist Parti (PC) lideri Oliver Faure ve Tondelier, Macron’un hükümet kurma müzakerelerine katılmayacaklarını bildirdi.

Ulusal Meclis'in en büyük siyasi grubunu 193 milletvekili ile NFP ve bağlantılılar oluştururken onu 166 milletvekili ile Macron'un iktidar koalisyonu ve 142 milletvekili ile aşırı sağcı RN ve ortakları izliyor. Fransa anayasasına göre cumhurbaşkanının istediği kişiyi başbakan atama yetkisi bulunuyor ancak siyasi geleneklere göre başbakan, en fazla oy alan parti ya da ittifaktan seçiliyor.