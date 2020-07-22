Macron, teknoloji devlerine dijital vergi uygulamasını istedi

22 Temmuz 2020

TF1'e konuşan Macron, dijital vergileri AB'nin 750 milyar euro büyüklüğündeki COVID-19 toparlanma fonunu finanse etmenin bir yolu olarak gördüğünü de belirtti.

Macron, bu yılın başlarında dijital vergi görüşmelerinin 2021'e kadar ertelenmesi konusunda ABD Başkanı Trump ile anlaşmıştı. Ancak ABD bu süreçte müzakereleri askıya aldı ve dijital vergi uygulamalarına misillemede bulunma tehdidinde bulundu.

Fransa Maliye Bakanı Le Maire de, ABD'nin tehditlerine rağmen dijital vergi planlarını uygulamayı hedeflediklerini ifade etmişti.

(Foreks)