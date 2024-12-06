Macron yeni hükümet için harekete geçti: Meclis'ten geniş destek alacağı ismi arıyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, gelecek günlerde atayacağını açıkladığı başbakanı belirlemek için çalıçmalara başladı. Macron Meclis'in destek vereceği isimi saptamaya çalışırken, Sosyalist Parti, yeni hükümet için sol ittifakı Yeni Halk Cephesi'ni oluşturan partilerden bağımsız hareket edebilecekleri sinyalini verdi.

Bu süreçte Macron yönetimi ise NFP'nin en büyük ikinci ortağı olan Sosyalist Parti'yi sol ittifaktan ayırarak yanına çekmeye çalışıyor. Sosyalistler, yeni hükümetin kurulması hakkında, seçimlerden bu yana beraber çalıştığı sol ittifaktan ayrı hareket edebileceğinin sinyalini verdi.

Karşılıklı taviz verilebilir

PS Genel Sekreteri Olivier Faure, konuk olduğu Fransız kamu yayıncısı Franceinfo'ya geçici bir süreliğine bir hükümet kurulması için Macron kanadı ve sağcılarla konuşmaya hazır olduklarını söyledi. Faure, bu görüşmelerin, "karşılıklı tavizler" verilerek yapılabileceğini, emeklilik konusu dahil tüm konularda taviz verebileceklerini kaydetti.

Yeni kabine kurulmasıyla ilgili "Bir çözüm bulmalıyız çünkü ülkeyi aylarca duraksama noktasında bırakamayız." diyen Faure, sol ittifakının tamamının bu müzakerelerde yer almayacağına işaret etti.

Aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisi milletvekili Eric Coquerel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sosyalistleri kastederek, "Macron yönetiminin hayatta kalmasına yardım etmeye hazırlanmakta olanların, Macron'un yalnızca NFP'nin (sol ittifakının) kellesini istediğini görmemezlikten gelemez." değerlendirmesinde bulundu.