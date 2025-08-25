Macron’a antisemitizm suçlaması: ABD'nin Paris Büyükelçisi Bakanlığa çağrıldı

ABD’nin Paris Büyükelçisi Charles Kushner, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’u antisemitizmle suçladı. Kushner'ın bu suçlamanın ardından Fransa Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığı açıklandı.

"Fransa'daki Yahudi yaşamını tehlikeye atıyor"

ABD’nin Yahudi asıllı Paris Büyükelçisi Charles Kushner, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’u ülkede antisemitizmle mücadelede başarısız olmakla suçladı.

Büyükelçi Kushner, dün Macron’a yazdığı açık mektupta, Fransa Cumhurbaşkanı’nı Fransa’da nefret suçlarıyla mücadeleye yönelik yasaları daha hızlı bir şekilde uygulamaya ve İsrail’e yönelik eleştirilerini yumuşatmaya çağırdı.

Kushner ayrıca, "Fransa’da Yahudiler her gün saldırıya uğruyor, sinagoglar veya okullara zarar veriliyor ya da Yahudi iş yerleri tahrip ediliyor. İçişleri Bakanınız, anaokullarında dahi antisemitist olaylar yaşandığını aktardı. İsrail'i eleştiren kamuoyuna açık açıklamalar ve Filistin devletinin tanınmasına yönelik jestler, aşırılıkçıları cesaretlendiriyor, şiddeti körüklüyor ve Fransa'daki Yahudi yaşamını tehlikeye atıyor. Günümüz dünyasında, anti-siyonizm antisemitizmdir, bu kadar basit" ifadelerini kullandı.

Kushner, Macron ve diğer liderler ile söz konusu durumla mücadeleye yönelik "ciddi bir plan" geliştirilmesi için iş birliğine hazır olduğunu aktardı.

Kushner, bakanlığa çağırıldı

Fransa Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Fransa, Büyükelçi’nin kabul edilemez suçlamalarını kesin olarak reddediyor" ifadeleri kullanılırken, Kushner’in bakanlığa çağrıldığı aktarıldı. Açıklamada ayrıca 1961 tarihli Viyana Sözleşmesi'nden bu yana büyükelçilerin bir ülkenin iç işlerine müdahale etmelerine izin verilmediğini vurgulandı.

Netanyahu da Macron’u antisemitimzle suçlamıştı

Kushner’in ifadeleri, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun da geçtiğimiz hafta Fransa Cumhurbaşkanı’na yazdığı mektubu hatırlattı. Netanyahu söz konusu mektupta Macron’u, bağımsız Filistin devletinin uluslararası alanda tanınmasına yönelik çağrıları nedeniyle antisemitizmle suçlamıştı. Fransa’nın önümüzdeki Eylül ayında Filistin devletini tanıması bekleniyor.