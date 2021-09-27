Macron'a bu sefer yumurtalı saldırı

Macron'a, Fransız gastronomisini tanıtmak için gittiği Lyon kentinde, kalabalığın arasından geçtiği sırada bir kişi, “Yaşasın devrim” diye bağırarak yumurta fırlattı. Yumurta Macron'un omuzuna çarpıp kırılmadan sekti.

Kentteki uluslararası yemek, otel ve gıda fuarında meydana gelen olayın ardından saldırgan gözaltına alındı.

Macron’a 8 Haziran’da da Tain-l'Hermitage kasabasına düzenlediği ziyarette 28 yaşındaki Damien Tarel tarafından tokat atılmıştı. Şahıs, Tarel Valence Mahkemesi tarafından 4 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.