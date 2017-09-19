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Macron'dan 'Arakan' açıklaması

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, BM Genel Kurulu'nda, "Rohingyalılara dönük etnik temizlik durdurulmalı" dedi.

Macron'dan 'Arakan' açıklaması
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rohingyalılara (Arakanlı Müslümanlar) yönelik etnik temizliğin durdurulması gerektiğini söyledi.

Göreve geldiği günden bu yana ilk kez BM Genel Kurulu'na hitap eden Macron, Myanmar'da Rohingyalılara yönelik saldırılar sonrasında 400 bin kişinin yerinden olduğuna işaret etti.

"Rohingyalılara dönük etnik temizlik durdurulmalı." diyen Macron, Fransa'nın bu konuda inisiyatif alacağını söyledi. Macron, sığınmacıların korunmasının ahlaki bir sorumluluk olduğunu da kaydetti.

Kaynak: AA

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