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Macron'dan Çin'e kınama

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde Uygur Türklerine yönelik muameleleri ve baskıları sert şekilde kınadı.

Macron'dan Çin'e kınama
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Fransız basınında yer alan haberlere göre Macron, milletvekili Aurelien Tache'nin kendisine yazdığı mektuba dün yanıt vererek Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde Uygur Türklerine yönelik muameleler ve baskıların kabul edilmez olduğunu ve bunları sert şekilde kınadığını belirtti.

Çinli yetkililerle yaptığı görüşmelerde Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde "eğitim merkezi" adı altında faaliyet gösteren kampların kapatılması konusunu dile getirdiklerini kaydeden Macron, bu kamplardaki uygulamaların insan haklarına aykırı olduğunu vurguladı.

Macron, kamplarla ilgili belgeleri de dikkatle incelediğini aktardı.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, 21 Temmuz'da yaptığı açıklamada Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ne uluslararası gözlemcilerin girmesine derhal izin vermesi gerektiğini söylemişti.

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