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Macron'dan "Dağlık Karabağ'da ateşkes" açıklaması

Macron, Fransa'nın önümüzdeki günlerde Dağlık Karabağ'da ateşkes sağlanacağını ümit ettiğini söyledi.

Macron'dan Dağlık Karabağ'da ateşkes açıklaması
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, durumun kırılgan olmasına rağmen Dağlık Karabağ çatışmalarında "yakında" ateşkes sağlanacağına inandığını söyledi.

Elysee sarayından yapılan açıklamaya göre Macron, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile dün geç saatlerde ve bugün erken saatlerde görüştü. Tüm taraflar, "görüşmelerin önümüzdeki günlerde tekrar başlamasını" hedeflediklerini belirtti.

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Kaynak: Reuters

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