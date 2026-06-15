Macron'dan G7 öncesi kritik İran açıklaması! 'Uranyum kapasitesini etkisiz hale getireceğiz'

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, G7 Zirvesi öncesinde ABD ile İran arasında sağlanan ateşkes anlaşmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Macron, İran'ın zenginleştirilmiş uranyum stoklarına dikkat çekerek, bu kapasitenin etkisiz hale getirilmesi gerektiğini söyledi.

Uranyum stokları için IAEA denetimi vurgusu

Fransız lider, İran'ın elinde kalan zenginleştirilmiş uranyum kapasitesine ilişkin sürecin yakından takip edileceğini belirtti.

Macron açıklamasında, "Geriye kalan zenginleştirilmiş uranyum kapasitesinin uygun şekilde etkisiz hale getirilmesini sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

Söz konusu hassas stokların "ya ülke dışına çıkarılması ya da seyreltilmesi" gerektiğini belirten Macron, bu sürecin ardından Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın denetim yapması gerektiğini vurguladı.

Hürmüz Boğazı için geçiş ücreti mesajı

Macron, Hürmüz Boğazı'ndan geçişlere ilişkin de açıklamalarda bulundu.

Fransa Cumhurbaşkanı, İran'ın deniz ticaret hattından geçiş ücreti almasını engellemek için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını ifade etti.

Fransa-İngiltere misyonu gündemde

Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını sağlamak amacıyla hazırlanan ortak Fransa-İngiltere misyonunun kısa sürede devreye alınabileceği belirtildi.

Macron, söz konusu misyonun "çok hızlı şekilde" konuşlandırılabileceğini söyledi.

Fransa'nın amiral gemisi niteliğindeki uçak gemisi Charles de Gaulle'ün de "iki ya da üç gün içinde" bölgede görev yapmaya hazır olacağını açıkladı.