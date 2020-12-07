Macron'dan Libya açıklaması

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdül Fettah El Sisi, Fransa Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Macron yaptığı açıklamada, Libya'yı istikrara kavuşturmada ilerleme kaydedilmesine rağmen, dış aktörlerden gelen tehditlerin devam ettiğini söyledi.

Macron, Mısır Cumhurbaşkanı Abdül Fettah El Sisi ile Mısır'daki insan hakları meseleleri hakkında açık bir şekilde konuştuğunu kaydetti ancak fazla detay vermedi.