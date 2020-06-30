Macron'dan, Türkiye'ye ağır Libya eleştirisi

30 Haziran 2020

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dün yaptığı açıklamada aynı zamanda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kuzey Afrika'daki Rus paralı askerlerine karşı gösterdiği çelişkili tavrı da ağır bir şekilde eleştirdi.

İki NATO müttefiki olan Fransa ve Türkiye'nin arasındaki ilişkiler, son haftalarda Akdeniz'in doğusundaki sondaj, Libya ve Suriye'nin kuzeyi meseleleri nedeniyle gerilmişti.

Türkiye, son haftalarda Libya'ya kararlı bir şekilde müdahil oluyor. Ankara, Trablus'taki uluslararası olarak tanınan hükümete, Khalifa Haftar komutasındaki Doğu Güçleri'yle mücadelesi kapsamında hava ve silah desteği, ayrıca Suriyeli savaşçılar göndermişti.

Macron, "Bence NATO üyesi olduğunu iddia eden bir ülke için bu durum tarihi ve suç teşkil eden bir sorumluluk oluşturuyor," dedi.

Macron ayrıca savaşçılarla ilgili herhangi bir kanıt ileri sürmeksizin, Türkiye'nin Suriye'den "kitlesel olarak cihatçı ithal ettiğini" ifade etti.

Kaynak: Reuters