Macron'dan Ukrayna açıklaması: 'Türkiye dahil 4 ülke operasyonlara hazır olmalı'

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Beyaz Saray gerçekleşen görüşmelerinin ardından Rusya-Ukrayna barış sürecine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

15 gün içinde Kiev'e yönelik verilecek güvenlik garantilerininn şekillendirilmesi açısından "kritik" olacağını altını çizen Macron, ABD’nin bu konudaki tavır değişikliğinin çok önemli olduğunu vurguladı.

"Ukrayna'da operasyon yapmaya hazır olmalı"

Macron; İngiltere, Fransa, Almanya ve Türkiye'nin Ukrayna’da güvence operasyonları yürütmeye hazır olmaları gerektiğini ifade ederek, şu açıklamalarda bulundu:

"İngilizler, Fransızlar, Almanlar, Türkler ve diğer Avrupa ülkeleri Ukrayna'da operasyonlar yapmaya hazır olmalı; bu operasyonlar cephe hattında olmayacak, provokatif olmayacak, ancak hava, deniz ve kara unsurlarında güvence sağlayacak operasyonlar olacak"