Macron'un önünde 3 senaryo var! Fransa'da hükümetler peş peşe düşürüyor: 4. Başbakan da görevden ayrıldı

Avrupa Birliği’nin ikinci büyük ekonomisi Fransa, artan kamu borçları nedeniyle yeni bir siyasi krizin içine girdi. Başbakan François Bayrou hükümeti, 43 milyar Euro tasarruf öngören 2026 bütçesinin güven oylamasından geçemeyerek düştü.

Borç yükü AB’de üçüncü sırada

Fransa, kamu borcunun gayrisafi yurt içi hasılaya oranında yüzde 116 ile AB’de Yunanistan (yüzde 155) ve İtalya’nın (yüzde 135) ardından üçüncü sırada bulunuyor. Ülke, aynı zamanda 2025 için beklenen yüzde 5,6 bütçe açığıyla da Avrupa’nın en yüksek açık veren ekonomilerinden biri konumunda.

Bayrou hükümeti güven oyu alamadı

Kemer sıkma önlemleri nedeniyle muhalefetin sert şekilde karşı çıktığı 2026 bütçesi, Ulusal Meclis’te güven oylamasına götürüldü. Oylamada 194’e karşı 364 milletvekili hükümete güven oyu vermedi. Böylece Bayrou hükümeti yaklaşık 9 ay süren görev süresinin ardından düştü.

Macron döneminde dördüncü başbakan gitti

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un 2022’de yeniden seçilmesinden bu yana, peş peşe atanan başbakanlar görevlerini kısa sürede kaybetti.

* Elisabeth Borne: 1 yıl 7 ay görevde kaldı.

* Gabriel Attal: 8 ay görevde kaldı.

* Michel Barnier: 3 ayda düştü.

* François Bayrou: 9 ay görev yapabildi.

Bütçe krizi hükümetleri yıktı

Barnier hükümeti de 2025 bütçesindeki tasarruf ve vergi artışı planları nedeniyle 4 Aralık 2024’te düşmüştü. Bayrou hükümeti de benzer şekilde, resmi tatillerin kaldırılmasını da içeren 43 milyar avroluk tasarruf planı nedeniyle mecliste güven oyu alamadı.

Bayrou sonrası senaryolar

Hükümetin düşmesi sonrası gözler Cumhurbaşkanı Macron’a çevrildi. Anayasa gereği Macron’un önünde üç seçenek bulunuyor:

1 - Yeni bir başbakan atamak

2 - Meclisi feshederek erken seçime gitmek

3 - İstifa etmek

Macron’un istifa etmeyeceğini açıklaması, en güçlü ihtimalin yeni bir başbakan ataması olduğunu gösteriyor. Ancak solcu ittifak kemer sıkma önlemlerine karşı çıkarken, aşırı sağcılar da meclisin derhal feshedilmesini talep ediyor.

Uzmanlar, Fransa’nın parçalı meclis yapısı nedeniyle kısa vadede istikrarlı bir hükümet çıkarmasının zor olduğunu vurguluyor.