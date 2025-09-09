Macron'un önünde 3 senaryo var! Fransa'da hükümetler peş peşe düşürüyor: 4. Başbakan da görevden ayrıldı
Fransa’da artan kamu borçları ve bütçe krizi hükümetleri peş peşe düşürüyor. Kamu borcunun GSYH’ye oranında yüzde 116 ile AB’de Yunanistan ve İtalya’nın ardından üçüncü sırada yer alan Fransa’da, 43 milyar avroluk tasarruf planı içeren 2026 bütçesi Ulusal Meclis’te güven oyu alamadı. Başbakan François Bayrou hükümeti yaklaşık 9 ayın ardından görevden düştü.
Avrupa Birliği’nin ikinci büyük ekonomisi Fransa, artan kamu borçları nedeniyle yeni bir siyasi krizin içine girdi. Başbakan François Bayrou hükümeti, 43 milyar Euro tasarruf öngören 2026 bütçesinin güven oylamasından geçemeyerek düştü.
Borç yükü AB’de üçüncü sırada
Fransa, kamu borcunun gayrisafi yurt içi hasılaya oranında yüzde 116 ile AB’de Yunanistan (yüzde 155) ve İtalya’nın (yüzde 135) ardından üçüncü sırada bulunuyor. Ülke, aynı zamanda 2025 için beklenen yüzde 5,6 bütçe açığıyla da Avrupa’nın en yüksek açık veren ekonomilerinden biri konumunda.
Bayrou hükümeti güven oyu alamadı
Kemer sıkma önlemleri nedeniyle muhalefetin sert şekilde karşı çıktığı 2026 bütçesi, Ulusal Meclis’te güven oylamasına götürüldü. Oylamada 194’e karşı 364 milletvekili hükümete güven oyu vermedi. Böylece Bayrou hükümeti yaklaşık 9 ay süren görev süresinin ardından düştü.
Macron döneminde dördüncü başbakan gitti
Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un 2022’de yeniden seçilmesinden bu yana, peş peşe atanan başbakanlar görevlerini kısa sürede kaybetti.
* Elisabeth Borne: 1 yıl 7 ay görevde kaldı.
* Gabriel Attal: 8 ay görevde kaldı.
* Michel Barnier: 3 ayda düştü.
* François Bayrou: 9 ay görev yapabildi.
Bütçe krizi hükümetleri yıktı
Barnier hükümeti de 2025 bütçesindeki tasarruf ve vergi artışı planları nedeniyle 4 Aralık 2024’te düşmüştü. Bayrou hükümeti de benzer şekilde, resmi tatillerin kaldırılmasını da içeren 43 milyar avroluk tasarruf planı nedeniyle mecliste güven oyu alamadı.
Bayrou sonrası senaryolar
Hükümetin düşmesi sonrası gözler Cumhurbaşkanı Macron’a çevrildi. Anayasa gereği Macron’un önünde üç seçenek bulunuyor:
1 - Yeni bir başbakan atamak
2 - Meclisi feshederek erken seçime gitmek
3 - İstifa etmek
Macron’un istifa etmeyeceğini açıklaması, en güçlü ihtimalin yeni bir başbakan ataması olduğunu gösteriyor. Ancak solcu ittifak kemer sıkma önlemlerine karşı çıkarken, aşırı sağcılar da meclisin derhal feshedilmesini talep ediyor.
Uzmanlar, Fransa’nın parçalı meclis yapısı nedeniyle kısa vadede istikrarlı bir hükümet çıkarmasının zor olduğunu vurguluyor.