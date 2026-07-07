Macron'un Şam'da kaldığı otelin yakınlarında patlama

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Suriye'nin başkenti Şam'da, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kaldığı otelin yakınında patlayıcıların infilak ettiği bildirildi. Güvenlik kaynaklarının aktardığı bilgiye göre, patlama Salı günü meydana geldi.

Bölgede güvenlik önlemleri artırıldı

Patlamanın ardından olayın yaşandığı bölgede yollar trafiğe kapatıldı ve geniş güvenlik önlemleri alındı. Olay yerine çok sayıda güvenlik ekibi sevk edildi.

Yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre, patlama seslerini duyduğunu aktarırken, olay yerinden duman yükseldiğini bildirdi.

Macron'un ziyareti dikkat çekiyor

Emmanuel Macron, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'ın devrilmesinden bu yana Şam'ı ziyaret eden ilk önemli Avrupa Birliği lideri oldu.

Patlamanın nedeni veya hedefi hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmazken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Şam'dan sonra Ankara'ya gelecek

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi öncesinde Suriye'ye ziyarette bulunmuştu. Macron'un ziyaretin ardından Ankara'ya hareket etmesi bekleniyor.