Maduro ABD'de hakim karşısında: Tüm suçlamaları reddetti

ABD tarafından ülkesinden kaçırılarak yargı karşısına çıkarıldığını öne süren Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro, New York’ta federal mahkemede görülen ilk duruşmada hakkındaki suçlamaları reddederek, masum olduğunu savundu.

Federal mahkemeye cezaevi kıyafetiyle, çeviri için kulaklık takılı ve ayakları kelepçeli halde getirilen Maduro’nun ellerinin kelepçeli olmadığı belirtildi. Mahkeme salonuna girdikten sonra avukatıyla tokalaşan Maduro, iddianamenin mahkeme tarafından okunmasından feragat ederek, metni bizzat kendisinin okumak istediğini ifade etti.

Hâlâ ülkemin devlet başkanıyım

Hakkındaki dört ayrı suçlamayı kabul etmeyen Maduro, kendisini “masum, suçsuz ve dürüst bir insan” olarak tanımlayarak, “Ben Nicolás Maduro’yum. Suçlu değilim, hâlâ ülkemin devlet başkanıyım.” dedi.

Duruşma 17 Mart’a ertelendi

ABD tarafından ülkesinden zorla götürüldüğünü ileri süren Maduro, kendisini “savaş esiri” olarak gördüğünü de dile getirdi.

Maduro’nun eşi Cilia Flores de duruşmada suçsuz olduğunu beyan etti. Flores’in de benzer cezaevi kıyafetleri giydiği, ellerinin kelepçeli olmadığı kaydedildi.

Maduro, New York’ta federal mahkemede görülen ilk duruşmada hakkındaki suçlamaları ve hızlı yargılanma talebini kabul etmedi. Duruşma 17 Mart’a ertelendi.