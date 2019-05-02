Maduro gövde gösterisi yaptı

02 Mayıs 2019

Aylardır büyük bir siyasi kriz yaşayan ve ABD destekli muhaliflerin başarısız askeri kalkışmasına sahne olan Venezuela’da Devlet Başkanı Nicolas Maduro, askerlerle yürüyerek gövde gösterisi yaptı.

Venezuela'nın başkenti Caracas'ın güneyinde Bolivarcı Ulusal Silahlı Kuvvetlere (FANB) ait büyük askeri kampüs Fuerte Tiuna’yı sabahın erken saatlerinde ziyaret eden Devlet Başkanı Nicolas Maduro, buradaki askeri akademinin bahçesinde yüzlerce asker tarafından karşılandı.

Maduro, askerlere yaptığı konuşmada, "Anayasa ve kanunların komutasında birleşmiş bir FANB ihanet ve darbecilikle mücadele etmelidir." dedi.

Yaşanan askeri kalkışmaya işaret eden Maduro, "Venezuela’nın geleceği bu olamaz. Venezuela’nın geleceği barış, işsizlik ve zorluklarla mücadele edilmesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez ve kuvvet komutanlarının da eşlik ettiği Maduro, daha sonra yüzlerce askerle yürüyüş yaptı.

Kaynak: AA