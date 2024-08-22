Maduro: Haksız ve tek taraflı yaptırımlara rağmen ekonomimiz büyüyor
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Miranda eyaletine bağlı Zamora kasabasında halka ziyarette bulundu. Ziyareti sırasında yaptığı açıklamalarda Maduro, ülkedeki aşırı sağ muhalefetin talepleri doğrultusunda Venezuela'ya yıllardır tek taraflı yaptırımlar uygulandığını ancak her şeye rağmen ülke ekonomisinin büyümeye devam ettiğini belirtti.
Ülkesine uygulanan tek taraflı ve haksız yaptırımlara rağmen ekonominin büyümeye devam ettiğini söyleyen Maduro, ülke ekonomisinin daha da güçlendirilmesi için yeni paketler açıklayacaklarını dile getirdi.
Maduro, "Hükümet, ülkenin her köşesinde halk ile birlikte olacak. Emperyalist saldırıların yol açtığı hasarın giderilmesi için verimli projeler desteklenecek. Ülke kaynakları halkın ihtiyaçları için kullanılacak" ifadelerini kullandı.
Projeler halkın onayına sunulacak
Maduro, 25 Ağustos'ta Ulusal Referandum düzenleyeceklerini ve halkın katılımıyla devrim niteliğinde projeleri Venezuelalıların tercihine sunacaklarını bildirdi. Anayasanın öngördüğü şekilde katılımcı demokrasiyi önemsediklerini vurgulayan Maduro, "Herkesi 25 Ağustos'ta referanduma katılmaya davet ediyorum. Özellikle gençlerden sandığa gitmelerini ve Venezuela'nın kalkınmasına destek olacak projeleri oylamalarını istiyorum" diye konuştu.