Maduro hile iddialarını reddetti

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, muhalefetin, ülkede pazar günü 23 eyalet valisinin belirlenmesi için yapılan seçimlere hile karıştırıldığına ilişkin iddialarını reddetti.

Maduro, üç saat süren basın toplantısında, Venezuela'nın oy kullanma sisteminin, dünyadaki en güvenli oy kullanma sistemlerinden biri olduğunu savundu.

Ülkedeki oylama makinelerinin nasıl çalıştığına ilişkin bir sunum yapan Maduro, bunun, ABD'nin Chicago kentinde kullanılanlarla aynı olduğunu belirterek "Obama, aynı bu makineyle oyunu kullandı." dedi.

Maduro, muhalefetle diyalog teklifini yineledi.

Venezuela'da Sosyalistler, 23 eyalet valisinin belirlenmesi için yapılan seçimlerde 22 eyaletin 17'sinde oyların çoğunluğunu kazanmıştı.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, devlet televizyonunda yaptığı açıklamada, sonuçları "Chavez'imin zaferi" sözleriyle nitelendirmiş, muhalefete de sonuçları kabul etmeleri çağrısında bulunmuştu.