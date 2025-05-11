Maduro ve Şi Cinping'den Moskova'da kritik görüşme

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen 9 Mayıs Zafer Günü kutlamaları sırasında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüştü.

Venezuela Devlet Televizyonu'nda (VTV) yer alan habere göre, Maduro, görüşme sırasında Çin ile ilişkilerin güçlendirilmesi gerektiğine vurgu yaptı. Maduro, "Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti'nde sadık dostlarınız ve yeni bir dünya için çalışmaya devam etmek isteyen insanlar var" ifadelerini kullandı.

Maduro, görüşmenin ardından yaptığı değerlendirmede, "Elde ettiğimiz harika sonuçları çoğaltabileceğimize inanıyorum. Bu toplantının, birlikte ilerlemeye devam etmemiz için güçlü ve kesin yönergeler üreteceğinden eminim" dedi.

"Çok kutuplu bir dünyanın eşiğindeyiz"

Maduro, Çin ve Venezuela arasındaki yakın bağlara dikkat çekerek, "Bugün gerçekten de yeni güç eksenlerinin ortaya çıktığı, Çin ve Rusya gibi süper güçlerin yanı sıra Latin Amerika ve Karayipler gibi bölgelerin uyandığı çok kutuplu bir dünyanın eşiğindeyiz" ifadelerini kullandı.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ise Maduro'yu "eski bir dost" olarak nitelendirerek, "Yeni düzeyde işbirliği ve iki ülke arasındaki pratik ilişkileri daha da ilerletmek için sizinle çalışmaya hazırım" dedi.