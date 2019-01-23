Maduro'dan ABD'li diplomatlara 72 saat süre

23 Ocak 2019

Güney Amerika ülkesi Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD Başkanı Donald Trump'ın muhalefetin kontrolündeki Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu "geçici devlet başkanı" olarak tanımasının ardından ABD ile tüm ilişkileri kestiklerini açıkladı.

Devlet Başkanı Maduro, başkent Caracas'ta muhalefetin düzenlediği gösterilere karşı Devlet Başkanlığı Sarayı önünde toplanan destekçilerine yaptığı konuşmada, ülkesinin ABD ile siyasi ve diplomatik tüm ilişkilerini kestiğini duyurdu.

ABD'nin ülkede meşru hükümete karşı bir darbe tertiplediğini savunan Maduro, ABD'li tüm diplomatlara ülkeyi terk etmeleri için 72 saat süre tanıdı.

Maduro konuşmasında, "Türkiye Cumhurbaşkanı beni aradı. Türkiye halkı Venezuela halkının yanındadır." ifadelerini kullandı.

Guaido kendini devlet başkanı ilan etti

Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, ülkede düzenlenen hükümet karşıtı gösterilerde kendisini "geçici devlet başkanı" ilan etti.

Guaidio, ülkenin başkenti Caracas'taki hükümet karşıtı gösterilerde destekçilerine yaptığı konuşmada, "Yönetimin gasbedilmesine son vermek, geçici hükümeti kurmak ve özgür seçimler düzenlemek için resmi olarak Venezuela'dan sorumlu devlet başkanlığı görevini üstlenmeye yemin ediyorum." dedi.

Halka kendisini destekleme çağrısı yapan Guaido, "Biliyoruz ki bu tek kişilik bir iş değil ve sonuçları olacak. Bu büyük ulusal güç ve umut hareketinin önüne geçilmesine izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Guaido, hükümet karşıtı gösterilerin devam edeceğine dikkati çekerek, "Yorulacak mıyız? Hayır. Demokrasiye, özgürlüğe, tekrar suya, doğal gaza ulaşıncaya kadar ekmek her Venezuelalının masasına ulaşana kadar direneceğiz." diye konuştu.

Trump Guaido'yu Venezuela'nın 'geçici başkanı' olarak tanıdı

Trump, açıklamasında, "Bugün resmi olarak Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu Venezuela'nın geçici devlet başkanı olarak tanıyorum. Venezuela halkı tarafından seçilen tek meşru yönetim aracı olan Ulusal Meclis, Nicolas Maduro hükümetinin ise meşru olmadığını ilan etmek üzere Anayasayı harekete geçirdi ve dolayısıyla artık devlet başkanlığı koltuğu boş durumdadır." ifadelerini kullandı.

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Trump Guaido'yu Venezuela'nın 'geçici başkanı' olarak tanıdı

Kaynak: AA