Maduro’dan gerginliği artıracak adım: ABD’ye karşı Rusya, Çin ve İran’dan askeri yardım istedi

Maduro’nun talepleri arasında, savunma radarlarının yenilenmesi, Sukhoi uçaklarının bakımı, füzeler ve dronlar yer alıyor. ABD hükümet belgelerine göre, Maduro’nun talepleri doğrultusunda Venezuela, Çin’den radar sistemlerinin üretim süreçlerinin hızlandırılmasını ve askeri iş birliğinin genişletilmesini talep etti.

Çin’e yazdığı mektupta, ABD ile Venezuela arasındaki gerilime karşı destek isteyen Maduro, ayrıca, İran’dan da askeri teçhizat sevkiyatı talep etti. İran’a yapılan ziyaretlerde, Ulaştırma Bakanı Ramon Celestino Velasquez’in “pasif tespit ekipmanları”, “GPS bozucular” ve 1.000 kilometre menzilli dronlar gibi ihtiyaçları İran yetkililerine ilettiği belirtiliyor.

Rusya, Venezuela'ya askeri yardım ve silah sevkiyatlarını sürdürdü

Rusya, Maduro için hala kritik bir destek kaynağı olmaya devam ediyor. Washington Post’a göre, 2023 yılında ABD yaptırımlarına rağmen, Rusya, Venezuela'ya askeri yardım ve silah sevkiyatlarını sürdürdü. Bunun yanı sıra, Venezuela ile Rusya arasında, Kalashnikov cephane fabrikası ve milyarlarca dolarlık doğalgaz ve petrol rezervlerinin araştırma hakları gibi stratejik projeler devam ediyor. Ancak uzmanlar, Rusya’nın Ukrayna savaşına odaklanması nedeniyle, Venezuela’ya olan ilgisinin geçmiş yıllara göre azaldığını belirtiyor.

14 set Rus füzesi ve lojistik destek istedi

Maduro, Rusya’dan ayrıca, Venezuela'nın hava savunma sistemlerini güçlendirmesini, daha önce alınan Sukhoi Su-30MK2 uçaklarının bakımını ve sekiz motor ile beş radarın elden geçirilmesini talep etti. Ayrıca, 14 set Rus füzesi ve lojistik destek de istedi.

ABD Venezuela’nın adını bile bilmezdi

Venezuela, enerji ve ekonomik bağlar açısından da Rusya ile yakın ilişkilere sahip. Rusya, Venezuela'da günde 107.000 varil petrol üreten ortak girişimde büyük yatırım yaparken, ülkenin toplam üretiminin yaklaşık yüzde 11’ini oluşturuyor. Rusya ayrıca, Patao ve Mejillones açık deniz gaz sahalarının araştırma ve ihracat haklarına da sahip. Ancak, ABD yaptırımları nedeniyle Venezuela petrolü, Rusya'nın kendi petrol sektörüne rakip durumdayken, bazı müşteriler Çin ile paylaşılıyor.

Maduro, Venezuela'nın stratejik kaynaklarına atıfta bulunarak, "Eğer petrolümüz, gazımız, altınımız, bereketli topraklarımız ve onurlu bir tarihimiz olmasaydı, ABD Venezuela’nın adını bile bilmezdi" diyerek, ülkesinin ekonomik ve enerji kaynaklarının küresel anlamda önemini vurguladı.