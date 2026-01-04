Maduro’nun dansları başını yaktı: Trump böyle ikna olmuş
Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya düzenlenen operasyon kararının sadece stratejik değil, aynı zamanda psikolojik bir eşiğin aşılmasıyla alındığını ortaya çıktı.
Operasyonun arkasındaki asıl itici gücün, Maduro’nun son haftalarda sergilediği "umursamaz ve alaycı" tavır olduğu belirtiliyor.
"Blöf yapıyorlar" algısı sonu oldu
Maduro’nun, ABD’nin yaptırım ve operasyon sinyallerine karşılık devlet televizyonunda elektronik müzik eşliğinde dans etmesi ve İngilizce olarak "No crazy war" (Çılgınca bir savaş yok) diye seslenmesi, Washington’da bardağı taşıran son damla oldu.
New York Times'ın haberine göre, Trump'ı sonunda Delta Force'u Caracas'a baskın düzenlemeye ve Maduro'yu kaçırmaya göndermeye iten şey buydu.