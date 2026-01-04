Maduro'nun eşofmanı yok satıyor: Tek karede milyarlarca dolarlık reklam etkisi

Dün ABD'nin Venezuela'ya düzenlediği operasyonda kale gibi korunan evinden kaçırılan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun giydiği eşofman takımı olay oldu.

Gece yarısı sürüklenerek odalarından çıkarılan Maduro ve eşinden saatler sonra gelen ilk fotoğrafta, Maduro'nun Nike markalı gri bir eşofman takımı giydiği görüldü.

Fotoğraf kısa sürede viral olurken, Maduro'nun giydiği 130 dolarlık eşofman takımının satışları da patladı. ABD'de en çok satılan ürünler arasına giren eşofman takımının stokları kısa süre içerisinde eridi.

Tek karede milyarlarca dolarlık reklam etkisi

Uzmanlara göre benzerleri yaşanan bu tarz viral kareler, markalar için milyarlarca dolarlık reklam kampanyalarının sağlayamayacağı bir küresel görünürlük yaratıyor. Söz konusu ürünler, sıradan birer giyim eşyası olmaktan çıkıp tarihi bir anın simgesine dönüşürken, markalanın satışlarını da patlatıyor.

2021'de ABD Başkanı Joe Biden'ın yemin töreninde taktığı yün eldivenler saatler içinde tükenmiş, fiyatları ikinci elde bile onlarca kat artmıştı. Yine Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin savaş boyunca giydiği haki tişörtler de kısa sürede bir giyim trendine dönüştü.