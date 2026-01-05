Maduro'ya bahis oynadı, parasını yüzde 1356 katladı

ABD merkezli tahmin ve bahis platformu Polymarket’te cuma günü açıldığı anlaşılan yeni bir hesap, "Venezuela lideri Nicolas Maduro’nun iktidarı bırakacağına" yönelik tahmin kontratlarına 30 bin dolar yatırdı.

Bu tahmin, dünya siyasetini takip etmeyi daha heyecanlı hale getiren bu platformlarda sıradan bir işlem gibi görünse de devamında yaşananlar dikkat çekti.

Tahminden yalnızca bir gün sonra, Maduro’nun ABD ordusu tarafından gözaltına alınarak ülke dışına çıkarıldığı ve fiilen devlet başkanlığı görevini sürdüremediği açıklandı. Bu gelişmenin ardından söz konusu hesabın kazancının 436 bin 759 dolar 61 sente ulaştığı ortaya çıktı.

56,6 milyon dolarlık bahis

Wall Street Journal’ın Polymarket’teki Maduro bahislerini inceleyen analizine göre, başkanın iktidarı bırakmasına ilişkin altı farklı kontrat toplam 56,6 milyon dolarlık bahis oynandı. Bunun 40 milyon dolarlık kısmı, Maduro’nun 30 Kasım veya 31 Aralık’a kadar görevi bırakacağı varsayımına dayanıyordu ve bu gerçekleşmedi.

Ancak cuma gecesi ve cumartesi sabahı saatlerinde, bahisçilerin ani biçimde Maduro’nun iktidardan düşeceği ihtimali etrafında kümelenmesi dikkat çekici bir tablo ortaya koydu.

"Serbest bırakılma ihtimali yüzde 1"

Maduro’nun ABD gözetiminde ne kadar süre kalacağına dair bahisler ise eski lider açısından oldukça karamsar. Mevcut oranlara göre, 9 Ocak’a kadar serbest bırakılma ihtimali yüzde 1, 2026 sonuna kadar serbest kalma ihtimali ise yalnızca yüzde 15 olarak fiyatlanıyor.

"İçeriden bilgi" ve "etik" tartışması

Tahmin piyasaları teoride masum bir eğlence ve analiz aracı olarak görülse de, bu tür olağanüstü zamanlamalar “içeriden bilgi” ve etik tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.

Şimdilik ortada kanıtlanmış bir usulsüzlük yok; ancak Polymarket’teki bu tahmin, küresel siyasetle finansal kazanç arasındaki çizginin ne kadar ince olabileceğini bir kez daha gösterdi.