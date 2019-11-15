Maersk: Global ticaretteki yavaşlama devam edecek

15 Kasım 2019

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Dünyanın en büyük konteyner taşımacılık şirketi Maersk, ticaret savaşlarının ve Brexit'in büyümeyi yavaşlattığını söyleyerek ‘küresel ticarette alarm’ uyarısında bulundu. Danimarkalı şirket yaptığı açıklamada, küresel deniz taşımacılığının büyümesinin üçüncü çeyrekte yüzde 1,5 'e gerilediğini ve “tüm ana ekonomilerde geniş çaplı zayıflama olduğunu” belirtti. Şirktet artan ticaret kısıtlamalarından kaynaklanan olumsuz etkilerin de ticaret büyümesinde etkili olduğunu söyledi.

Maersk, sevk edilen tüm tüketim mallarının yaklaşık yüzde 20'sini kontrol ettiği için küresel ticaretin öncüsü olarak görülüyor. Ticaret savaşının etkilerini daha önce de dile getiren şirket olumsuz etkileri telafi edebileceğini söylemişti. Şirketin hisseleri, lojistik ve hizmetler biriminde “güçlü operasyonel performans” ve “sağlam kazançlarda artış” gösteren, FAVÖK öncesi kazancın yüzde 34 arttığı 3. çeyrek sonuçlarını açıkladıktan sonra Danimarka'da 11:15’te yüzde 1.8 arttı.

Şirketten yapılan açıklamada “Konteyner talebindeki mtüevazi büyüme, küresel imalat ve küresel ihracat siparişlerindeki yavaşlamanın devam ettiğini gösteriyor. İmalat sektöründe küresel duyarlılığın zayıflaması, 2020'deki büyüme olasılığını azaltıyor” ifadesi yer aldı. Maersk küresel ticaret için riskleri ABD-Çin ticaret savaşı, dünya genelinde mali ve parasal teşvikler ve Brexit olarak sıraladı.