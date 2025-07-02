Maersk: göre ABD ithalat vergisi ortalama yüzde 21 seviyesinde

Danimarkalı denizcilik devi Maersk, ABD’nin konteyner bazlı ithalatında uygulanan ortalama gümrük vergisi oranının yaklaşık yüzde 21 civarında olduğunu bildirdi. Şirket, bu oranın, ABD Başkanı Donald Trump’ın nisan ayında açıkladığı geniş kapsamlı gümrük tarifelerinin ardından ulaşılan yüzde 54’lük zirvenin oldukça altında kaldığını ifade etti.

Erteleme döneminin sonuna yaklaşılıyor

Maersk, gümrük vergilerinin konteyner ağırlığına göre hesaplandığını belirtirken, nisan ayında başlatılan ve 90 gün süre tanınan erteleme döneminin sonuna yaklaşıldığını hatırlattı. Şirketin değerlendirmesine göre, birçok ülke 9 Temmuz’a kadar ABD ile bir anlaşmaya ulaşmaya çalışıyor. Aksi durumda ithalat vergilerinde yeniden artış yaşanabileceği öngörülüyor.

Çin’in üretimdeki payı hâlâ belirleyici

Şirket, yılın ilk yarısında konteyner talebinde kayda değer bir artış yaşandığını ve bazı ithalatçıların olası tarifelere karşı siparişlerini öne çektiklerini gözlemlediklerini paylaştı. Ayrıca, son yıllarda büyük Amerikan ithalatçılarının Çin’e olan bağımlılıklarını azalttıklarına dikkat çekildi. Maersk’e göre, giyim ve moda sektörlerinde bu bağımlılık tek haneli seviyelere düşerken, ev geliştirme gibi bazı alanlarda Çin’in üretimdeki payı hâlâ belirleyici konumda.