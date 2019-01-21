Mahan havayolları Almanya'da yasaklandı
Almanya, casusluk ve terör faaliyetleri kuşkusuyla İran'ın Mahan havayollarına uçuş yasağı getirdi.
İran'ın Mahan havayolları şirketine ait uçakların Almanya'da faaliyet göstermesi yasaklandı.
Alman hükümetinden üst düzey bir yetkilinin verdiği bilgiye göre, şirketin askeri amaçlarla ayrıca terör faaliyetlerinde kullanıldığından kuşkulanılıyor.
Aynı kaynak, Mahan uçuşlarının yasaklanmasının İran'a genel bir yaptırım anlamına gelmediğini de belirtti.
Mahan, 2011 yılından beri ABD'nin yaptırımlı kurumlar listesinde yer alıyor.
Bazı Avrupa Birliği üyesi ülkeler, İran'ı Avrupa'da casusluk operasyonları yürütmek veya saldırılar düzenlemekle suçluyor.
Şirketin sitesinde yer alan bilgiye göre filosunda 54 uçak bulunuyor. Bunlardan 2'si ABD'li Boeing, 35'i Fransız Airbus ve 17'si İngiliz British Aerospace yapımı.
Şirket, Türkiye'de Ankara ve İstanbul'a seferler düzenliyor.
Kaynak: Reuters