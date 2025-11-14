Mahkemeden OpenAI’a telif şoku

OpenAI, Almanya’da müzik hakları kurumu GEMA tarafından açılan davada telif hakkı ihlaliyle suçlandı ve Münih Bölge Mahkemesi tarafından suçlu bulundu.

GEMA, aralarında Reinhard Mey’in ünlü “Über die Wolken” şarkısının da bulunduğu 10 popüler Alman hitinin ChatGPT’nin eğitiminde izinsiz kullanıldığını iddia etti.

GEMA’nın üyeleri besteciler, söz yazarları ve müzisyenlerden oluşuyor ve kurum bu davayı bir test davası olarak ele aldı. Kurum, kararın yalnızca Almanya’da değil, tüm Avrupa’da yapay zekâ alanında önemli sonuçlar doğuracağını söylüyor.

Mahkeme savunmayı reddetti

OpenAI avukatları, ChatGPT’nin şarkı sözlerini kendi veri tabanında saklamadığını, sadece eğitim setinden “öğrendiğini” savundu.

Ayrıca, şarkı sözlerinin ancak kullanıcı tarafından açıkça talep edilirse üretildiğini belirterek sorumluluğun modele değil kullanıcıya ait olduğunu öne sürdü. Mahkeme ise bu savunmayı reddetti.

Kararda, modelin şarkı sözlerini hatırlayıp yeniden üretebilmesinin tek başına telif ihlali olduğuna dikkat çekildi ve OpenAI’ın lisans almadan kullanım yaptığına hükmedildi.

Avukatlar, ChatGPT'nin Helene Fischer'in Alman pop tarihinin en başarılı beşinci şarkısı olan Atemlos ve diğer şarkıların telif haklarını kullanarak bedava ve kolayca çaldığı iddiasını reddetti.

Avrupa için emsal olabilir

Mahkeme, OpenAI’ın GEMA’ya tazminat ödemesine karar verdi; ancak tutar açıklanmadı. OpenAI ise kararı temyize götüreceğini duyurdu.

GEMA CEO’su Tobias Holzmüller, kararın önemine vurgu yaparak “İnternet bir self-servis mağazası değildir. İnsan yaratıcılığı ücretsiz bir şablon olamaz” dedi.

Bu karar, Avrupa’da yapay zekâ şirketlerinin telif koruması altındaki içerikleri nasıl kullanması gerektiğine dair ilk büyük hukuki adım olarak değerlendirildi.